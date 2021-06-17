В СНБО анонсировали очередное заседание

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) состоится в пятницу, 18 июня, в предварительной повестке пять вопросов, сообщает Аппарат СНБО.
«18 июня 2021 года в 17:00 начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (Офис президента Украины, ул.Банковая, 11)», — говорится в сообщении.
В предварительной повестке дня: 1. Рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины. 2. Тайно. 3. Применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). 4. Доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021г. «О состоянии дел в сфере недропользования», введенного в действие указом президента Украины от 25 марта 2021г. № 122. 5. Разное.
Отмечается, что по завершении заседания пройдет брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова, ориентировочно в 18:00.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016