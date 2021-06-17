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НБУ решил сворачивать антикризисные меры

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НБУ решил сворачивать антикризисные меры

Национальный банк постепенно прекращать антикризисные монетарные меры в поддержку банков во время пандемии коронавируса, ведь украинская экономика возвращается к устойчивому росту.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Речь идет о долгосрочном рефинансировании и процентных свопах — их регулятор ввел в ответ на коронакризис. Отмечается, что эти механизмы предоставили дополнительную поддержку банковской системе и кредитованию во время тяжелого периода кризиса и на начальном этапе экономического восстановления.

Теперь же в условиях возвращения экономики к устойчивому росту и стабилизации функционирования финансовых рынков они теряют актуальность.

По оценкам Национального банка, банковская система Украины находится в высоколиквидном состоянии и может уже возвращаться к основам, которые действовали до кризиса. Для минимизации рисков и тщательного анализа работы банков в предыдущих и нынешних условиях, сворачивать поддержку будут постепенно.

Так, с 1 июля 2021 года предельные сроки кредитов долгосрочного рефинансирования сократятся с 5 до 3 лет. Также будут ограничены объемы аукционов: с июля — до 5 млрд грн, с августа — до 4 млрд грн, из сентября — до 3 млрд грн.

В то же время, периодичность аукционов своп процентной ставки с 01 июля уменьшится с двух до одного раза в месяц, а предельная срочность — с 5 до 3 лет.

Кроме того, Национальный банк изменит операционный дизайн монетарной политики. Так, с 1 июля срочность депозитных сертификатов вернется к докризисному показателю — с 7 до 14 дней. Это создаст стимулы для развития межбанковского кредитного рынка.

При отсутствии существенных шоков на финансовых рынках применение долгосрочного рефинансирования и процентного свопа будет прекращено с 01 октября 2021 года. Дополнительно в сентябре будет рассматриваться целесообразность снижения срочности по регулярным кредитам рефинансирования.

В то же время, НБУ при необходимости готов возобновить использование антикризисных мер поддержки банков.

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Ранее сегодня правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых. НБУ в дальнейшем готов повышать ставку, если существеннее усиления инфляционного давления и ухудшения ожиданий представлять угрозу для достижения инфляционной цели 5% в 2022 году.

НБУ
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