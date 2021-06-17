В Великобритании снова начало расти количество заболевших COVID-19

Медицинские службы Великобритании диагностировали за сутки 11 тыс. 7 случаев COVID-19, что стало максимальным подобным показателем за период с 19 февраля, сообщили в четверг британские СМИ.
При этом количество случаев за предыдущие сутки составило 9 тыс. 55.
В четверг также стало известно о 19 новых летальных исходах — против девяти, зафиксированных в среду.
Отметим, что более 80% взрослых в Великобритании получили первую дозу вакцины от COVID-19, а 58% — две дозы. Британия входит в список стран с наибольшей долей населения, вакцинированного против COVID-19.
Однако на прошлой неделе глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании 91% новых случаев COVID-19 составляет более заразный вариант коронавируса «Дельта». Этот штамм появился в Индии, а затем распространился на многие другие страны.
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