На выходные украинцам обещают 30-градусную жару

В пятницу, 18 июня, в Украине переменная облачность, на юге и востоке дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с; температура днем 24-29°.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«Переменная облачность. В южной части и восточных областях дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, в западных областях 9-14°, днем 24-29°», — говорится в сообщении.
19-20 июня в Украине также переменная облачность, без осадков, только в юго-западных областях кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с, в восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.
21-22 июня в Украине будет без осадков, только в Карпатском регионе отдельные небольшие дожди с грозами. Температура ночью 13-19°, днем 27-33°.
В столичном регионе 18 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по Киеву ночью 16-18°, днем 27-29°; по области ночью 13-18°, днем 24-29°.
19-20 июня в столице также переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.
21-22 июня в Киеве без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°.
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