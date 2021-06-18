Войти
Путин заявил, что Байден отличается от его образа в СМИ
дружба народов
Путин заявил, что Байден отличается от его образа в СМИ
Трамп хочет взыскать с Китая $10 трлн за пандемию
позиция
Трамп хочет взыскать с Китая $10 трлн за пандемию

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

погода
RSS

На выходные украинцам обещают 30-градусную жару

212
На выходные украинцам обещают 30-градусную жару

В пятницу, 18 июня, в Украине переменная облачность, на юге и востоке дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с; температура днем 24-29°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Переменная облачность. В южной части и восточных областях дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, в западных областях 9-14°, днем 24-29°», — говорится в сообщении.

19-20 июня в Украине также переменная облачность, без осадков, только в юго-западных областях кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с, в восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

21-22 июня в Украине будет без осадков, только в Карпатском регионе отдельные небольшие дожди с грозами. Температура ночью 13-19°, днем 27-33°.

В столичном регионе 18 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по Киеву ночью 16-18°, днем 27-29°; по области ночью 13-18°, днем 24-29°.

Читайте также: Туристам на Кубе больше нельзя будет расплачиваться долларами США

19-20 июня в столице также переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

21-22 июня в Киеве без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 18 июня 2021
Четверг, 17 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Почему Потураев запел арию «Промокашки» из «Места встречи»

Автору этих строк довелось познакомиться с Потураевым, когда что при Януковиче молодой политик делал карьеру в организации Партии регионов. Да-да, в региональной организации ПР в Днепропетровске, под началом Александра Вилкула и Евгения Удода. А ровно на следующий день после победы революции Потураев осознал, что на самом деле он «патриот Украины» и вышел на Майдан.
Галина Акимова
Галина Акимова
журналист

Как бы форуму «Украина 30» не превратиться в унылый райком конца 80-х

Президентские форумы «Украина 30», безусловно, благое дело. Правда, мне это напоминает съезды райкомов КПСС конца 80-х. Когда с трибуны звучат правильные слова, аплодисменты, переходящие в овацию, зал рукоплещет «в едином порыве»… Только никто в эту говорильню уже не верит.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Украинскую «подмену понятий» заметили в Брюсселе

Форумы «Украина 30» - интересный формат. Но, если, по сути, то от Зеленского и других участников звучат тезисы, слабо соответствующие тому, что власть делает на самом деле. Например, недавний форум «Украина 30. Экология». С трибуны звучали правильные слова. Жаль, что на практике мы видим совсем другое.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016