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В Ужгороде будут делать прививки всем желающим

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В Ужгороде будут делать прививки всем желающим

В субботу и воскресенье, 19 и 20 июня, в областном центре Закарпатья городе Ужгород начнет свою работу центр массовой вакцинации. Он будет принимать желающих сделать прививку от коронавируса с 9:00 до 17:00.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Все желающие получить прививку могут подойти с 9:00 до 17:00 в Закарпатский областной дворец детского и юношеского творчества «ПАДИЮН», по адресу: город Ужгород, Студенческая набережная, 8.

К вакцинальной сессии привлекут 3 мобильные бригады, 6 медицинских сестер. Кроме того, рядом с Центром будет дежурить бригада экстренной (скорой) медицинской помощи.

«В Центре вакцинации прививки будут проводить вакциной, рекомендованной ВОЗ для экстренного использования, CoronaVac. После получения двух доз можно будет получить Международное свидетельство о вакцинации», — отметили в пресс-службе.

С собой необходимо иметь документ, подтверждающий личность (паспорт, идентификационный код), маску и быть здоровым. Также в ОГА призывают соблюдать социальную дистанцию.

«Приглашаем прийти на мобильный пункт прививки не только тех, кто зарегистрировался в электронной очереди на портале „Дія“ или у семейного врача, но и всех желающих», — говорится в сообщении.

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Такие центры вакцинации будут работать теперь еженедельно и по всей области. Подробнее о местах их расположения в ОГА обещают сообщить дополнительно.

«Для большего охвата населения вакцинацией в 13 городах, бывших райцентрах, прививку можно будет сделать в амбулаториях общей практики семейной медицины. В случае возникновения дополнительных вопросов, детали можно выяснить по телефону 103», — добавили в пресс-службе.

Ужгород, вакцинация
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