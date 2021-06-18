Суд остановил предписание НАПК об увольнении Витренко из «Нафтогаза»

Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Кабмин с требованием уволить главу правления «Нафтогаза» Юрия Витренко.
Как отмечается на сайте ОАСК, 17 июня в суд поступило заявление об обеспечении иска от премьер-министра Дениса Шмыгаля о приостановлении действия предписания, которое было вынесено ему НАПК.
Суд постановил остановить действие предписания до вступления в законную силу решения по делу.
В суде отметили, что принятие мер обеспечения иска не является решением публично-правового спора по существу.
Рассмотрение данного дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства в судебном заседании с извещением сторон.
Судебное заседание назначено на 29 июня.
Ранее председатель НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ «О предупреждении коррупции», согласно предписанию распоряжение правительства о назначении председателя правления «Нафтогаза» Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.
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