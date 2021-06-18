Польша заявила о кибератаке из России

Масштабная кибератака с территории Российской Федерации была осуществлена на Польшу. Под удар попали польские топ-министры и депутаты.

Об этом заявил вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский, передает rmf24.pl.

По его словам, согласно информации Агентства внутренней безопасности и Службы военной контрразведки, кибератаке подверглись «наиболее важные польские официальные лица».

«Анализ наших сервисов и спецслужб наших союзников позволяет однозначно констатировать, что кибератака была осуществлена с территории Российской Федерации. Ее масштаб и размах велики», — добавил Качиньский.

Он подчеркнул, что продолжаются действия по выяснению обстоятельств дела, а полиция с сегодняшнего дня начнет рассылать информацию пострадавшим. Издание пишет, что о кибератаке стало известно после взлома почты главы канцелярии премьер-министра Михала Дворчика. Кроме того, были взломаны почта его жены и социальные сети.

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите в Женеве президент США Джо Байден передал российскому президенту Владимиру Путину список секторов критической инфраструктуры, которые не должны быть объектами кибератак.