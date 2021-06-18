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Правительство Швейцарии инвестировало 15 млн грн в развитие симуляционного обучения в медуниверситетах Украины

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Правительство Швейцарии инвестировало 15 млн грн в развитие симуляционного обучения в медуниверситетах Украины

Правительство Швейцарии в рамках украино-швейцарского проекта «Развитие медицинского образования» инвестировало 15 млн грн на развитие симуляционного обучения в шести медицинских вузах Украины, в том числе 3 млн грн в открытие новых симуляционных комнат для обучения будущих семейных врачей в Харьковском национальном медуниверситете.

«Сегодня мы представляем Лабораторию клинических навыков для обучения уже работающих и будущих семейных врачей, медсестер и медбратьев в Харькове. Украинско-швейцарский проект „Развитие медицинского образования“ с 2019 года работает в направлении совершенствования качества оказания медуслуг на первичном звене, что возможно благодаря усилению образования в Украине», — сообщила руководитель проектного офиса в Украине Татьяна Степурко в ходе открытия симуляционных кабинетов в Харьковском медунивермитете в пятницу.

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«Хочу подчеркнуть, что мы инвестируем не только в закупку современных манекенов и компьютеров для оснащения симуляционных комнат. Наша первоочередная задача — усилить и улучшить качество медицинского образования в Украине, а это невозможно без инвестиций в лучшие навыки преподавателей, IT, ресурсы, такие как литературу, знание английского языка — то, что и формирует качественное образование в медицинских вузах Украины», — добавила она.

В свою очередь замруководителя отдела по вопросам сотрудничества Посольства Швейцарии в Украине Приска Депнернинг-Найдеггер подчеркнула, что развитие медицинского образования с акцентом на семейных врачей, медсестер и менеджеров здравоохранения является ключевым приоритетом для посольства Швейцарии.

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«Мы взяли на себя обязательство в течение следующих 10 лет поддерживать развитие медицинского образования в Украине. Украина имеет большой потенциал медицинского образования, имея 17 медицинских университетов и более 140 заведений медицинского образования, и эти возможности должны быть использованы наиболее действенным и эффективным способом, готовя врачей и медсестер для украинского сектора здравоохранения и, предлагая высококачественное образование, признанное во всем мире, а также для иностранных студентов», — сказала она.

В рамках проекта в Харьковском университете создали лаборатории клинических навыков для врачей первички, а также внедрили новые подходы в построении образовательного процесса.

В лаборатории создали комнаты для отработки клинических навыков, оборудованные камерами, микрофонами, медоборудованием и искусственными частями тела: руками, ногами, ягодицами, которые могут быть подключены к компьютеру,

комнаты, откуда тренер и преподаватель предоставляют инструкции — управляют учебным процессом, а также комнаты, где студенты с преподавателем просматривают записанное видео и анализируют процесс.

В рамках проекта, новые лаборатории клинических навыков для врачей общей практики уже открыли во Львовской медицинской академии им. Андрея Крупинского, Тернопольском национальном медуниверситете и Харьковском национальном медуниверситете, открываются в Ривненской медицинской академии, в Буковинском государственном медицинском университете (Черновцы) и в Житомирском медицинском институте.

Швейцария, медобразование
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