В Харькове отравились посетители ресторанов «Якитория» и «Мафия»

По состоянию на утро субботы, 19 июня, в медицинские учреждения поступили 78 человек после посещения харьковских ресторанов «Якитория» и «Мафия», сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
«В частности, шесть больных были доставлены этой ночью в городскую больницу № 3, еще один человек госпитализирован в Краснокутске по месту жительства... Также взрослые и дети, которые отравились в кафе, проходят лечение в Городской клинической больницы № 31 и Городской детской клинической больнице № 19», — говорится в сообщении.
Всем пациентам был поставлен диагноз — энтероколит.
17 июня в Харькове была зафиксирована вспышка кишечных инфекций. Опрос больных при госпитализации свидетельствует, что заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд (преимущественно суши) в заведении общественного питания ООО «Ресторация № 1» (рестораны «Якитория», «Мафия»).
По факту отравления людей было открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.
18 июня заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что, поскольку в отделении городской клинической больницы № 31, куда госпитализируют инфекционных больных во время пандемии, заняты все койки, часть больных отвезли в Валковскую ЦРБ.
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