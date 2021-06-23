В Киеве открылась онлайн-запись на массовую вакцинацию от коронавируса в МВЦ. Она будет проходить 24-27 июня.

Об этом сообщает медицинская информационная система Helsi в своем Telegram.

«Запись на массовую вакцинацию в МВЦ в Киеве на 24-27 июня открыта. На этой неделе есть аж 4 дня, когда вы можете прививаться. И мы советуем записаться онлайн на определенное время — в последующие дни синоптики прогнозируют +36... Поэтому бронируйте свое время по ссылке https://bit.ly/3xHXwuq», — указано в сообщении.

Отмечается, что после записи гражданин получит смс с подтверждением, которое нужно будет показать при входе в МВЦ вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении «Дия».

«Если вы не успели забронировать время — не волнуйтесь, мы всегда проинформируем вас о следующих возможностях записи», — указано в сообщении.