Простой вопрос: Почему «Интер» Фирташа-Левочкина вещает после наложения санкций на Фирташа, — политолог

Телеканал «Интер», принадлежащий группе Фирташа — Левочкина продолжает свое вещание после наложения санкций на олигарха Дмитрия Фирташа, и это может говорить о том, что на у Банковой с нардепом от ОПЗЖ Сергеем Левочкином есть свои интересы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал политолог Михаил Чаплыга.

Он задался вопросом: почему три телеканала «112 Украина», NewsOne и ZiK были закрыты раньше, чем президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях, а Интер продолжает вещать, несмотря на санкции против Фирташа.

«Хочу задать простой вопрос. Если три канала закрыли еще ДО подписания Указа о санкциях на их владельцев... Как до сих пор вещает Интер? После санкций на ФИРТАША? Значит я прав? Это Левочкин (со своим Бойком) в очередной раз овладел Банковой (чтоб стать типо придворной любимой коленно-локтевой оппозицией) и... его „игры“ в лучшем... подчеркиваю ЛУЧШЕМ... случае заканчиваются Ростовом для их „акционеров“ и потерей государственности для страны», — отметил Чаплыга.

«Я прав? Т.е. с точки зрения буддиста (меня) вся власть в Украине просто снится Левочкину — это все сон! Т.е. сперва Ермак овладевает „сном“ Зе, а потом Льова овладевает сном Ермака... И вуа-ля? Какая интересная реальность», — резюмировал политолог.