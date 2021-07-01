НАТО не уйдет из Черного моря

Находящийся в Тбилиси с визитом спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе.
Как заявил Аппатурай в среду грузинскому Первому каналу, комментируя произошедший 23 июня инцидент в Черном море с участием британского эсминца Defender, Великобритания предоставила альянсу информацию об инциденте и в НАТО имеют полную картину произошедшего.
"У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым - это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов", - сказал он.
По его словам, Россия должна осознать, что союзники НАТО в этом вопросе не отступят.
"Как я знаю, Defender потом прибыл в Грузию. Так что это совместное обязательство союзников обеспечить безопасность Черного моря и преданность этим принципам, что важно для этого региона", - отметил Аппатурай.
При этом он обвинил РФ в продолжении дестабилизации региона.
По его словам, Россия размещает в Крыму вооружения, включая ракетные системы, что осложняет свободу судоходства.
Аппатурай в этой связи подчеркнул, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море для поддержки союзников и партнеров.
Спецпредставитель генсека НАТО сообщил, что одним из вопросов, который он намерен обсудить в Грузии касательно безопасности Черного моря, это углубление сотрудничества НАТО и Грузии.
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