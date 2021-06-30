В Украине официально не посчитаны почти 50 тысяч смертей от COVID-19

За три прошедших волны COVID-19 избыточная смертность в Украине составила почти 50 тыс. смертей.
Такие данные обнародовал Украинский центр здравоохранения (УЦЗ) в среду.
При этом, по словам соучредителя центра Павла Ковтонюка, во время второй волны, которая длилась с сентября по декабрь 2020 года, рост официально зарегистрированных смертей из-за COVID-19 происходил не столь стремительно, как во время третьей волны с февраля по апрель 2021 года.
«Наиболее вероятная причина — во время второй волны официальная статистика не фиксировала много „ковидных“ смертей. Зато во время третьей волны фиксировали больше смертей в официальной статистике, поэтому рост летальных случаев из-за COVID-19 происходил быстрее, хотя одновременно количество избыточных смертей меньше», — сказал он.
Кроме того, эксперты УЦЗ отметили, что в настоящее время вакцинальная кампания набрала обороты в младших возрастных группах, однако остается достаточно медленной в старших возрастных группах 65+.
Среднее количество вакцинаций за предыдущие две недели оставалась примерно на одинаковом уровне — около 52 тыс. вакцинаций в сутки, при этом большую часть из этих вакцинаций составляет вакцинация второй дозой.
«Чтобы вакцинировать 5 млн украинцев до конца лета, согласно заявлению министра здравоохранения Виктора Ляшко, уже сегодня надо делать более 135 тыс. прививок в сутки. А чтобы выполнить Нацплан вакцинации и привить 70% украинцев двумя дозами до конца 2021 года, надо делать более 245 тыс. вакцинаций прививок в сутки, то есть среднюю скорость вакцинации нужно увеличивать в пять раз», — считает Ковтонюк.
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