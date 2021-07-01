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Трампа признали одним из худших президентов США

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Трампа признали одним из худших президентов США

Канал C-SPAN опубликовал рейтинг президентов США, в котором экс-президент Дональд Трамп занял 41 место.

Ниже в рейтинге оказались только 14-й президент Франклин Пирс, 17-й президент Эндрю Джонсон и 15-й президент Джеймс Бьюкенен.

Канал составляет рейтинг в четвертый раз с 2000 года. Каждый раз, включая 2021 год, на первом месте оказывался президент Абрахам Линкольн. Также в тройке лидеров в 2021 году — Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Предшественник Трампа и 44-й президент Барак Обама замкнул десятку лидеров рейтинга.

В исследовании приняли участие 142 специалиста, включая историков. Они оценивали каждого президента по 10 качествам, включая способность убеждать, лидерство в кризисных ситуациях, экономическое управление, авторитет, международные отношения, административные навыки, отношения с конгрессом, определение повестки, стремление к равной справедливости для всех и работу в контексте времени. По каждой категории президенту начислялось определенное количество баллов.

Трамп в итоге получил 312 баллов. Линкольну участники исследования дали 897 баллов, Вашингтону — 851 балл, Рузвельту — 841 балл. Обама получил 664 балла.

Самый высокий балл у Трампа — за способность убеждать (43,9). Также исследователи оценили его решения в экономике (42,7) и определение повестки (39,6). Меньше всего баллов он набрал за авторитет — 18,7.

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Трамп победил на президентских выборах 2016 года, обойдя кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Он не смог переизбраться на второй срок во время выборов 2020 года и президентское кресло занял демократ Джо Байден.

Трамп и его сторонники заявляли, что выборы прошли с множеством нарушений и фальсификаций, из-за чего действующий президент не смог одержать победу.

Дональд Трамп
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