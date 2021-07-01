Зеленский прокомментировал слова Путина о внешнем управлении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все вопросы относительно Украины решаются только в Украине и украинским государством.
Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина», комментируя высказывание президента России Владимира Путина о том, что «Украина находится под внешним управлением США, Германии и Франции».
«В реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и украинским государством, а точно не в какой-либо соседней стране и точно не „теневыми посредниками“, которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске», — сказал Зеленский.
Он также заявил, что украинцы и россияне не являются одним народом.
«Давайте, наконец-то, расставим точки над „i“. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», — сказал он.
По словам главы государства, «были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной Думой развивался бы желто-голубой флаг».
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