Онлайн-брокера Robinhood оштрафовали на рекордную сумму

Онлайн-брокера Robinhood оштрафовали примерно на $70 млн за причинение вреда миллионам клиентов. Управление по контролю в финансовой индустрии США (FINRA) обязало Robinhood заплатить штраф в размере $57 млн и выплатить около $12,6 млн для возмещения потерь тысячам пострадавших клиентов. Это самый крупный штраф, когда-либо наложенный регулятором, отметили в FINRA.

Компанию обвинили в введении клиентов в заблуждение, поощрении использования рискованных стратегий инвесторами и недостаточном контроле над собственными технологиями.

Расследование FINRA показало, что с сентября 2016 года стартап «по небрежности передавал ложную и вводящую в заблуждение информацию», касающуюся критических проблем. В частности, компания неверно информировала пользователей о возможности клиентов заключать сделки с маржой, о суммах средств на счетах клиентов, их покупательной способности и риске потерь, с которыми пользователи сталкиваются в опционных сделках. Некоторых клиентов компания неточно информировала об отрицательных остатках денежных средств.

По данным FINRA, с 2016 по 2018 год компания открыла пользователям 90 тыс. новых счетов, несмотря на сигналы, свидетельствующие о рисках кражи личных данных или других вариантах мошенничества. По словам регулятора, Robinhood также дал возможность тысячам клиентам торговать опционами, даже если они не соответствовали критериям отбора для использования рискованных стратегий.

С 2018-го и до конца 2020 года на платформе Robinhood наблюдались серии технических сбоев в работе систем. Самый серьезный сбой произошел 2 и 3 марта 2020 года, когда сайт и мобильные приложения Robinhood не работали, что не позволило клиентам брокера получить доступ к своим счетам во время резких движений на финансовом рынке. При этом пользователи приложения для инвестиций не могли связаться с Robinhood по поводу сбоев, потому что служба поддержки клиентов компании также не работала.

По данным The Wall Street Journal, сейчас у Robinhood сейчас 31 млн клиентов, из которых только 18 млн внесли средства на свои финансовые счета. Брокер Robinhood не признал и не отверг претензии FINRA, но согласился выплатить $70 млн для урегулирования претензий со стороны регуляторов, сообщило издание.

Условия мирового соглашения также предусматривают, что Robinhood наймет консультанта для проверки систем брокерской компании в течение шести месяцев. Затем у онлайн-платформы будет еще три месяца на выполнение любых рекомендаций, сделанных консультантом.

Это не первый штраф, который придется выплатить брокерской компании. В 2019 году брокер выплатил $1,5 млн, чтобы урегулировать претензии FINRA. Тогда компанию Robinhood обвинили в том, что та не предприняла адекватных шагов для обеспечения лучших цен для заказов клиентов.

В декабре 2020 года Robinhood согласилась выплатить штраф в $65 млн для урегулирования претензий комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), связанных с раскрытием информации о платежах со стороны финансовых посредников за поток заявок розничных инвесторов.