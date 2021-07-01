Войти
Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского
официально
Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского
Путин не считает украинский народ недружественным
позиция
Путин не считает украинский народ недружественным

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

регулирование
RSS

Онлайн-брокера Robinhood оштрафовали на рекордную сумму

256
Онлайн-брокера Robinhood оштрафовали на рекордную сумму

Онлайн-брокера Robinhood оштрафовали примерно на $70 млн за причинение вреда миллионам клиентов. Управление по контролю в финансовой индустрии США (FINRA) обязало Robinhood заплатить штраф в размере $57 млн и выплатить около $12,6 млн для возмещения потерь тысячам пострадавших клиентов. Это самый крупный штраф, когда-либо наложенный регулятором, отметили в FINRA.

Компанию обвинили в введении клиентов в заблуждение, поощрении использования рискованных стратегий инвесторами и недостаточном контроле над собственными технологиями.

Расследование FINRA показало, что с сентября 2016 года стартап «по небрежности передавал ложную и вводящую в заблуждение информацию», касающуюся критических проблем. В частности, компания неверно информировала пользователей о возможности клиентов заключать сделки с маржой, о суммах средств на счетах клиентов, их покупательной способности и риске потерь, с которыми пользователи сталкиваются в опционных сделках. Некоторых клиентов компания неточно информировала об отрицательных остатках денежных средств.

По данным FINRA, с 2016 по 2018 год компания открыла пользователям 90 тыс. новых счетов, несмотря на сигналы, свидетельствующие о рисках кражи личных данных или других вариантах мошенничества. По словам регулятора, Robinhood также дал возможность тысячам клиентам торговать опционами, даже если они не соответствовали критериям отбора для использования рискованных стратегий.

С 2018-го и до конца 2020 года на платформе Robinhood наблюдались серии технических сбоев в работе систем. Самый серьезный сбой произошел 2 и 3 марта 2020 года, когда сайт и мобильные приложения Robinhood не работали, что не позволило клиентам брокера получить доступ к своим счетам во время резких движений на финансовом рынке. При этом пользователи приложения для инвестиций не могли связаться с Robinhood по поводу сбоев, потому что служба поддержки клиентов компании также не работала.

По данным The Wall Street Journal, сейчас у Robinhood сейчас 31 млн клиентов, из которых только 18 млн внесли средства на свои финансовые счета. Брокер Robinhood не признал и не отверг претензии FINRA, но согласился выплатить $70 млн для урегулирования претензий со стороны регуляторов, сообщило издание.

Условия мирового соглашения также предусматривают, что Robinhood наймет консультанта для проверки систем брокерской компании в течение шести месяцев. Затем у онлайн-платформы будет еще три месяца на выполнение любых рекомендаций, сделанных консультантом.

Это не первый штраф, который придется выплатить брокерской компании. В 2019 году брокер выплатил $1,5 млн, чтобы урегулировать претензии FINRA. Тогда компанию Robinhood обвинили в том, что та не предприняла адекватных шагов для обеспечения лучших цен для заказов клиентов.

Читайте также: В Раде уверяют, что нашли голоса за законопроект о деолигархизации

В декабре 2020 года Robinhood согласилась выплатить штраф в $65 млн для урегулирования претензий комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), связанных с раскрытием информации о платежах со стороны финансовых посредников за поток заявок розничных инвесторов.

США, Robinhood
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 1 июля 2021
Среда, 30 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

К нам задом, к лесу передом: как Украина превращается в «фасадную» демократию

Политологи в своё время много говорили о «фасадной» демократии, как характерной черте постсоветских политических систем. Что имеется в виду? Демократия существует преимущественно на показ, потому что в современном мире принято называть и легитимизировать политические системы при помощи ссылок на демократию. На деле же такая демократия лишена своего социально-экономического содержания.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Бизнес в России – привилегия украинских олигархов-2

В первой части мы рассказали, как Ахметов, Коломойский, Колесников и другие крупные бизнесмены зарабатывают десятки и сотни миллионов в России. Обзор бизнеса украинских олигархов с Россией продолжаем изучением связей Виктора Пинчука.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

The Brussels Times: Рекорд безработицы за I квартал 2021 – это не предел

Обратите внимание на очень показательное исследование рынка труда за первый квартал 2021 года, которое на днях обнародовал Госстат. Исследование Госстата уже стало сенсацией, потому что зафиксировало самый высокий уровень безработицы, начиная с 2017 года. Такая ситуация – это результат политики постоянного повышения прямых и косвенных налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016