НАПК требует у главы набсовета «Нафтогаза» расторгнуть контракт с Витренко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в предписании главе наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Клэр Споттисвуд требует расторгнуть контракт с главой правления компании Юрием Витренко.
«Предписание было составлено после ознакомления НАПК с объяснениями, предоставленными Кабинетом Министров Украины (КМУ) в Окружной административный суд города Киева. В объяснениях КМУ указал, что для прекращения контракта необходимо решение наблюдательного совета общества», — отмечается в сообщении агентства.
Как сообщалось, в середине июня НАПК предписало отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабмина № 370-р, согласно которому экс-глава Минэнерго Витренко был избран и назначен главой «Нафтогаза» вместо Андрея Коболева.
По данным НАПК, закон «О предотвращении коррупции» предусматривает, что после увольнения лица с публичной службы в течение года нельзя принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство.
Глава НС «Нафтогаз» Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления НАК Витренко из-за предписания НАПК. В то же время Кабмин оспорил это предписание в Окружном административном суде Киева, который 18 июня приостановил его действие.
Кроме того, наблюдательный совет НАК на заседании 24-25 июня перенес рассмотрение вопроса о возможном отстранении от должности Витренко.
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