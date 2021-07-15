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НАПК хочет через суд уволить Витренко из «Нафтогаза»

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НАПК хочет через суд уволить Витренко из «Нафтогаза»

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) обратилось в суд для прекращения контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и председателем правления общества Юрием Витренко.

Об этом сообщает НАПК в Телеграм.

В агентстве напомнили, что ранее НАПК провело мониторинг относительно выполнения Закона Украины «О предотвращении коррупции» и выявило, что подписание контракта с руководителем общества нарушает норму закона. Ранее председатель правления работал в должности заместителя министра энергетики Украины и исполнял обязанности руководителя этого министерства, оказывая влияние одновременно и на НАК «Нафтогаз Украины».

«Ранее для прекращения этого нарушения НАПК направило предписания Кабинету Министров и наблюдательному совету НАК „Нафтогаз Украины“. На сегодняшний день нарушение не было устранено», — отметили в НАПК.

Именно поэтому агентство обратилось в суд для прекращения трудового договора с руководителем компании, как это предусмотрено упомянутым законом (п. 2 ст. 26).

Отмечается, что ранее представители правительства и руководитель НАК «Нафтогаз Украины» подчеркивали необходимость подачи НАПК такого иска, хотя устранить нарушения в этом случае они обязаны и без решения суда.

«Главная цель НАПК — обеспечить выполнение Закона „О предотвращении коррупции“ и добропорядочность в публичной службе. И НАПК, и все общество видит, что в деле с назначением руководителя „Нафтогаза“ ни Кабмином, ни наблюдательным советом общества закон не выполняется. Именно поэтому НАПК обращается в суд для прекращения незаконного трудового договора с председателем правления общества», — отметил председатель НАПК Александр Новиков.

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Также НАПК направило письмо председателю наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Клер Споттисвуд, в котором разъяснило, как наблюдательный совет обязан устранить нарушение закона.

«Необходимость в этом письме возникла после заявления наблюдательного совета о якобы отсутствии у него прав на прекращение незаконного контракта с председателем правления», — отметили в НАПК.

Напомним, 5 июля Окружной административный суд Киева (ОАСК) остановил действие предписания Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) от 1 июля в адрес наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» о прекращении контракта с председателем правления компании Юрием Витренко.

Нафтогаз України, Юрий Витренко, НАПК
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