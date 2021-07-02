Грузовой Boeing 737 упал возле Гавайских островов

Грузовой самолет Boeing 737 упал в пятницу в воды Тихого океана возле Гавайских островов, на борту могли находиться два человека, сообщили местные СМИ.

«Грузовой самолет Boeing 737 упал в воду возле Гонолулу после проблем с двигателями», — передает телеканал CNBC со ссылкой на неназванные источники.

Местный ресурс Hawaii News Now сообщил, что на борту находились два человека, которых ищут спасатели.

Позже управление гражданской авиации подтвердило крушение грузового Boeing у Гавайев и сообщило о спасении пилотов, сообщает CNBC.