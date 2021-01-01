На Гавайях официально запретили продажу солнцезащитных кремов

Закон, запрещающий продажу солнцезащитных кремов, содержащих вещества, которые наносят вред коралловым рифам, вступил в пятницу в силу в штате Гавайи.
Соответствующая инициатива была одобрена местными законодателями еще в мае 2018 года, а спустя два месяца законопроект подписал губернатор штата демократ Дэвид Иге.
Таким образом с 1 января 2021 года Гавайи официально стали первым штатом, где запрещена продажа солнцезащитных кремов с содержанием химических веществ оксибензон и октиноксант. В законе содержится единственное исключение, которое допускает продажу подобных средств по предписанию врача.
Гавайские власти ссылаются на выводы ученых, которые установили, что оксибензон и октиноксант представляют угрозу для коралловых рифов, которые являются жизненно важной частью экосистемы океана и привлекают на острова множество туристов. Воздействие этих двух химических веществ приводит к тому, что коралловые рифы обесцвечиваются, деформируются, меняется ДНК образующих их организмов, и в конечном счете они умирают. Особенно сильное негативное влияние химикаты оказывают на молодые кораллы.
Несмотря на выводы ученых, у инициативы имеются противники. В частности они сетуют на то, что было проведено недостаточно исследований, которые позволили бы с уверенностью говорить о том, что оксибензон и октиноксант наносят вред известковым отложениям.
Местные компании розничной торговли в свою очередь опасались, что после подписания законопроекта туристы могут совсем отказаться от покупки солнцезащитных кремов. Однако производители прислушались к мнению экозащитников, и уже сейчас в американских магазинах можно найти солнцезащитные кремы с пометкой: «Безопасно для коралловых рифов».
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