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Россия запретила ввозить ряд продуктов из Украины

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Россия запретила ввозить ряд продуктов из Украины

В Россию запретили ввозить из Украины сахар, мороженое и ряд других продуктов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном российском портале правовой информации.

В расширенный список запрещенных для ввоза товаров также попали:

  • ячмень;
  • минеральная вода и газированные напитки — сладкие или со вкусо-ароматическими веществами;
  • майонез и кетчуп, продукты для приготовления соусов, вкусовые добавки и смешанные приправы;
  • макароны;
  • пальмовое масло и его фракции в таре нетто-массой 20 т;
  • готовые или консервированные мясные продукты, мясные субпродукты;
  • готовые или консервированные ракообразные;
  • необезжиренная какао-паста;
  • попкорн и продукты типа мюсли на основе необжаренных хлопьев из зерна;
  • готовые супы и бульоны, заготовки для их приготовления.

Запрет также коснулся жмыхов и продуктов, используемых на корм скоту, ящиков и коробок из древесины, деревянных поддонов и прочих погрузочных щитов.

Новое постановление расширило список товаров, который Россия запретила ввозить из Украины. Прошлое постановление от 29 декабря 2018 года запрещало поставки пшеницы, шоколада, пива и вина, подсолнечного масла и других продуктов. Тогда же в списке оказалось различное промышленное, торговое и сельскохозяйственное оборудование, в том числе газовые турбины, паровые котлы, тракторы и коробки передач. Запрещен был ввоз и ДСП, щебня и гравия, бумаги и чистящих средств.

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Помимо этого, с начала 2016 года на Украину было распространено введенное Россией продуктовое эмбарго, в рамках которого запрещен ввоз украинских свинины, овощей, сыров, фруктов, молочных продуктов и ряда других товаров.

Тогда Киев также ввел продовольственное эмбарго в отношении России. С тех пор перечень товаров неоднократно расширялся, а действие эмбарго продлевалось.

Россия, санкции
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