Россия запретила ввозить ряд продуктов из Украины

В Россию запретили ввозить из Украины сахар, мороженое и ряд других продуктов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном российском портале правовой информации.

В расширенный список запрещенных для ввоза товаров также попали:

ячмень;

минеральная вода и газированные напитки — сладкие или со вкусо-ароматическими веществами;

майонез и кетчуп, продукты для приготовления соусов, вкусовые добавки и смешанные приправы;

макароны;

пальмовое масло и его фракции в таре нетто-массой 20 т;

готовые или консервированные мясные продукты, мясные субпродукты;

готовые или консервированные ракообразные;

необезжиренная какао-паста;

попкорн и продукты типа мюсли на основе необжаренных хлопьев из зерна;

готовые супы и бульоны, заготовки для их приготовления.

Запрет также коснулся жмыхов и продуктов, используемых на корм скоту, ящиков и коробок из древесины, деревянных поддонов и прочих погрузочных щитов.

Новое постановление расширило список товаров, который Россия запретила ввозить из Украины. Прошлое постановление от 29 декабря 2018 года запрещало поставки пшеницы, шоколада, пива и вина, подсолнечного масла и других продуктов. Тогда же в списке оказалось различное промышленное, торговое и сельскохозяйственное оборудование, в том числе газовые турбины, паровые котлы, тракторы и коробки передач. Запрещен был ввоз и ДСП, щебня и гравия, бумаги и чистящих средств.

Помимо этого, с начала 2016 года на Украину было распространено введенное Россией продуктовое эмбарго, в рамках которого запрещен ввоз украинских свинины, овощей, сыров, фруктов, молочных продуктов и ряда других товаров.

Тогда Киев также ввел продовольственное эмбарго в отношении России. С тех пор перечень товаров неоднократно расширялся, а действие эмбарго продлевалось.