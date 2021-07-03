Россия запретила ввозить ряд продуктов из Украины

В Россию запретили ввозить из Украины сахар, мороженое и ряд других продуктов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном российском портале правовой информации.
В расширенный список запрещенных для ввоза товаров также попали:
Запрет также коснулся жмыхов и продуктов, используемых на корм скоту, ящиков и коробок из древесины, деревянных поддонов и прочих погрузочных щитов.
Новое постановление расширило список товаров, который Россия запретила ввозить из Украины. Прошлое постановление от 29 декабря 2018 года запрещало поставки пшеницы, шоколада, пива и вина, подсолнечного масла и других продуктов. Тогда же в списке оказалось различное промышленное, торговое и сельскохозяйственное оборудование, в том числе газовые турбины, паровые котлы, тракторы и коробки передач. Запрещен был ввоз и ДСП, щебня и гравия, бумаги и чистящих средств.
Помимо этого, с начала 2016 года на Украину было распространено введенное Россией продуктовое эмбарго, в рамках которого запрещен ввоз украинских свинины, овощей, сыров, фруктов, молочных продуктов и ряда других товаров.
Тогда Киев также ввел продовольственное эмбарго в отношении России. С тех пор перечень товаров неоднократно расширялся, а действие эмбарго продлевалось.
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