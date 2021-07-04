В Кремле считают, что Байдену не дают выстраивать дружеские отношения с Москвой

Разные ветви власти и политический истеблишмент США оказывают влияние на президента Джо Байдена и не позволяют ему выстраивать конструктивный диалог с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Он имеет определенное обременение в виде других ветвей власти. И в виде, скажем так, мнения политистеблишмента у себя дома, который не допускает какого-либо конструктивизма в отношении с русскими», — убежден Песков.

Из-за этого влияния Байден якобы не может говорить о необходимости хороших отношений с Москвой. «Президент США, к сожалению, не может сказать, что нам нужно выстраивать добрые отношения с Российской Федерацией», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь заверил, что Путин всегда говорит именно то, что имеет в виду, а после переговоров воплощает в жизнь достигнутые договоренности.