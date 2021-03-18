В Кремле прокоментовали высказывания Байдена в адрес Путина

Высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина можно назвать «очень плохими», заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина «убийцей».

«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США», — заметил Песков в ответ на вопрос, как в Кремле восприняли заявления Байдена.

По словам представителя Кремля, Байден показал, что однозначно не планирует налаживать отношения с Россией. В дальнейшем при взаимодействии с Вашингтоном в Кремле будут исходить именно из этого. «Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в истории отношений РФ и США не было заявлений, аналогичных заявлениям Байдена.

Кроме того, Песков оценил двусторонние отношения России и США как «очень плохие».