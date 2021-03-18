В Кремле прокоментовали высказывания Байдена в адрес Путина

Высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина можно назвать «очень плохими», заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина «убийцей».
«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США», — заметил Песков в ответ на вопрос, как в Кремле восприняли заявления Байдена.
По словам представителя Кремля, Байден показал, что однозначно не планирует налаживать отношения с Россией. В дальнейшем при взаимодействии с Вашингтоном в Кремле будут исходить именно из этого. «Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в истории отношений РФ и США не было заявлений, аналогичных заявлениям Байдена.
Кроме того, Песков оценил двусторонние отношения России и США как «очень плохие».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016