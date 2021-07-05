Таджикистан объявляет мобилизацию на фоне наступления талибов

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны страны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном. Как сообщает издание Asia-Plus, такое решение было принято по итогам экстренного совещания Совета безопасности.
Мобилизовать военных власти решили на фоне обострения ситуации в соседнем государстве. Помимо охраны границы, Минобороны Таджикистана и МВД также поручено усилить контроль за проявлениями терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.
Официальных данных об актуальной постоянной численности вооруженных сил Таджикистана в открытом доступе нет. Но, по оценкам экспертов Global Firepower, она составляет 9 тыс. военных.
Ситуация в Афганистане обострилась после того, как американцы и союзники вывели значительную часть своего контингента, а также покинули аэродром Баграм — главную военную базу в стране. После этого в наступление перешли отряды движения «Талибан».
Как сообщает пакистанское издание Dawn, им удалось занять ключевые позиции на подступах к Кандагару (второму по численности населения городу страны), а также значительно продвинуться в пограничной с Таджикистаном провинции Бадахшан. При этом указывается, что афганская армия неспособна оказывать серьезное сопротивление и быстро отступает. Около 1 тыс. солдат правительственной армии уже укрылись на территории Таджикистана. В Душанбе им не препятствовали.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016