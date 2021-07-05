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Таджикистан объявляет мобилизацию на фоне наступления талибов

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Таджикистан объявляет мобилизацию на фоне наступления талибов

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны страны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном. Как сообщает издание Asia-Plus, такое решение было принято по итогам экстренного совещания Совета безопасности.

Мобилизовать военных власти решили на фоне обострения ситуации в соседнем государстве. Помимо охраны границы, Минобороны Таджикистана и МВД также поручено усилить контроль за проявлениями терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.

Официальных данных об актуальной постоянной численности вооруженных сил Таджикистана в открытом доступе нет. Но, по оценкам экспертов Global Firepower, она составляет 9 тыс. военных.

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Ситуация в Афганистане обострилась после того, как американцы и союзники вывели значительную часть своего контингента, а также покинули аэродром Баграм — главную военную базу в стране. После этого в наступление перешли отряды движения «Талибан».

Как сообщает пакистанское издание Dawn, им удалось занять ключевые позиции на подступах к Кандагару (второму по численности населения городу страны), а также значительно продвинуться в пограничной с Таджикистаном провинции Бадахшан. При этом указывается, что афганская армия неспособна оказывать серьезное сопротивление и быстро отступает. Около 1 тыс. солдат правительственной армии уже укрылись на территории Таджикистана. В Душанбе им не препятствовали.

Таджикистан, Афганистан, Талибан
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