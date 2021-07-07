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Состояние Безоса достигло рекордных $211 млрд

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Состояние Безоса достигло рекордных $211 млрд

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса по итогам фондовых торгов 6 июля выросло на $8,44 млрд, до $211 млрд, достигнув рекордной отметки, сообщил Bloomberg.

Прошлый максимум был зафиксирован в январе. Тогда состояние главы Tesla и SpaceX Илона Маска в моменте достигало $210 млрд. За последние месяцы, по оценке агентства, оно сократилось до $181 млрд.

Состояние Безоса выросло на фоне повышения стоимости акций Amazon почти на 20% с середины марта. По данным агентства, на рост в том числе повлияла новость о том, что Пентагон отказался от контракта на создание облачной инфраструктуры хранения данных на $10 млрд, который заключил с компанией Microsoft в 2019 году.

Ранее Безос через суд добился приостановки этого контракта. Бизнесмен утверждал, что Microsoft победила в тендере, поскольку бывший президент США Дональд Трамп испытывал к нему личную неприязнь. Теперь Пентагон планирует заключить новый контракт уже не с одним, а с несколькими поставщиками. По словам представителя ведомства, его также могут обсудить с Oracle, IBM и Google.

На этой неделе Безос, руководивший Amazon со дня основания, покинул пост главы корпорации. Его сменил бывший глава Amazon Web Services Энди Ясси. Безос же будет руководить советом директоров компании и сосредоточится на новых продуктах, а также продолжит участвовать в важных проектах Amazon. Помимо этого бизнесмен решил больше времени уделять своему благотворительному фонду Bezos Earth Fund, аэрокосмической компании Blue Origin, газете The Washington Post и фонду Amazon Day 1 Fund.

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Меньше чем через две недели, 20 июля, Безос отправится в космос на созданном Blue Origin корабле New Shepard. Суборбитальный полет продлится около 15 минут. Вместе с бизнесменом полетят его младший брат Марк, а также 82-летняя американская летчица Уолли Фанк. Женщина проходила подготовку к полетам в космос в 1960-х, но так и не отправилась на орбиту. «Никто не ждал дольше нее», — заявил Безос и пригласил Фанк стать его напарником. Еще одно место в космическом корабле разыграли на аукционе. Победитель заплатил за билет $28 млн, его имя объявят позже.

Безос занимает первое место в рейтинге богатейших людей по версии Bloomberg ($211 млрд; Forbes оценивает состояние бизнесмена в $210,2 млрд). На второй строчке находится Илон Маск ($181 млрд), следом за ним идет президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с состоянием $169 млрд.

Джефф Безос
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