В мире появился уже девятый человек с состоянием более $100 млрд

Состояние бывшего главы Microsoft Стива Балмера впервые превысило $100 млрд, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

По оценке агентства, за сутки состояние бизнесмена выросло на $731 млн, до $101 млрд. В итоге Балмер стал девятым человеком, чье состояние больше $100 млрд. Он был гендиректором Microsoft c 2000 по 2014 год, теперь Балмеру принадлежит баскетбольный клуб Los Angeles Clippers.

Десятым человеком с состоянием более $100 млрд едва не стал один из основателей Oracle Ларри Эллисон. По итогам торгов 7 июля его состояние выросло на $2,24 млрд, достигнув $98,6 млрд.

Богатейшим человек остается основатель Amazon Джефф Безос. На фоне сообщений о том, что Пентагон аннулировал контракт с Microsoft на $10 млрд после иска Amazon, состояние бизнесмена достигло рекорда и оценивается в $212 млрд.

На втором месте в рейтинге Bloomberg находится глава Tesla и SpaceX Илон Маск с $177 млрд, строчкой ниже — глава холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно с $169 млн. На четвертом месте остается основатель Microsoft Билл Гейтс, состояние которого оценивается в $148 млрд, на пятой строчке находится глава Facebook Марк Цукерберг со $130 млрд.

Следом за ними идут основатели Alphabet Ларри Пэйдж и Сергей Брин ($115 млрд и $111 млрд соответственно). На восьмом месте находится американский инвестор Уоррен Баффет с состоянием $101 млрд.

В начале июня налоговые органы США начали расследование в связи с утечкой налоговых данных миллиардеров, в том числе Баффетта, Маска, Безоса и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Конфиденциальные данные Налоговой службы США (IRS) опубликовало издание ProPublica. Журналисты проанализировали налоговые декларации богатейших американцев за более чем 15 лет и заключили, что 25 из них, в том числе Баффетт, Блумберг, Безос и Маск, платили значительно меньший налог на прибыль, чем должны были по общим правилам.

Так, по данным журналистов, при суммарном росте состояния на $401 млрд с 2014 по 2018 год миллиардеры уплатили 3,4% федерального налога, или $13,6 млрд. По данным издания, меньше всех относительно собственных доходов заплатил Баффетт — $23,7 млн против роста состояния на $24,3 млрд, что эквивалентно ставке 0,1%.

По налоговому законодательству США, пока акции не проданы, рост их стоимости не считается доходом. В совокупности с приемами оптимизации налогов это позволило миллиардерам платить их по значительно меньшей ставке, чем обычным американским семьям.