Войти
С момента открытия рынка земли продали 322 участка
официально
С момента открытия рынка земли продали 322 участка
Зеленский хочет, чтобы ЕС тоже двигался навстречу Украине
евроинтеграция
Зеленский хочет, чтобы ЕС тоже двигался навстречу Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

деньги
RSS

В мире появился уже девятый человек с состоянием более $100 млрд

617
В мире появился уже девятый человек с состоянием более $100 млрд

Состояние бывшего главы Microsoft Стива Балмера впервые превысило $100 млрд, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

По оценке агентства, за сутки состояние бизнесмена выросло на $731 млн, до $101 млрд. В итоге Балмер стал девятым человеком, чье состояние больше $100 млрд. Он был гендиректором Microsoft c 2000 по 2014 год, теперь Балмеру принадлежит баскетбольный клуб Los Angeles Clippers.

Десятым человеком с состоянием более $100 млрд едва не стал один из основателей Oracle Ларри Эллисон. По итогам торгов 7 июля его состояние выросло на $2,24 млрд, достигнув $98,6 млрд.

Богатейшим человек остается основатель Amazon Джефф Безос. На фоне сообщений о том, что Пентагон аннулировал контракт с Microsoft на $10 млрд после иска Amazon, состояние бизнесмена достигло рекорда и оценивается в $212 млрд.

На втором месте в рейтинге Bloomberg находится глава Tesla и SpaceX Илон Маск с $177 млрд, строчкой ниже — глава холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно с $169 млн. На четвертом месте остается основатель Microsoft Билл Гейтс, состояние которого оценивается в $148 млрд, на пятой строчке находится глава Facebook Марк Цукерберг со $130 млрд.

Следом за ними идут основатели Alphabet Ларри Пэйдж и Сергей Брин ($115 млрд и $111 млрд соответственно). На восьмом месте находится американский инвестор Уоррен Баффет с состоянием $101 млрд.

Читайте также: Протасевич сообщил о новом аккаунте в Twitter

В начале июня налоговые органы США начали расследование в связи с утечкой налоговых данных миллиардеров, в том числе Баффетта, Маска, Безоса и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Конфиденциальные данные Налоговой службы США (IRS) опубликовало издание ProPublica. Журналисты проанализировали налоговые декларации богатейших американцев за более чем 15 лет и заключили, что 25 из них, в том числе Баффетт, Блумберг, Безос и Маск, платили значительно меньший налог на прибыль, чем должны были по общим правилам.

Так, по данным журналистов, при суммарном росте состояния на $401 млрд с 2014 по 2018 год миллиардеры уплатили 3,4% федерального налога, или $13,6 млрд. По данным издания, меньше всех относительно собственных доходов заплатил Баффетт — $23,7 млн против роста состояния на $24,3 млрд, что эквивалентно ставке 0,1%.

По налоговому законодательству США, пока акции не проданы, рост их стоимости не считается доходом. В совокупности с приемами оптимизации налогов это позволило миллиардерам платить их по значительно меньшей ставке, чем обычным американским семьям.

миллиардер, Стив Балмер
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 8 июля 2021
Среда, 7 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки – головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект №5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс… это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А… 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно…
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Нынешние правители Украины решили возродить худшие практики абсолютизма

Нынешние правители Украины решили объединить два в одном - и абсолютистское государство и откупщиков - с целью опустошения карманов украинцев.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016