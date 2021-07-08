Протасевич сообщил о новом аккаунте в Twitter

Бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, обвиняемый в организации массовых беспорядков, завел новый аккаунт в Twitter.
О том, что у него появился новый аккаунт, Протасевич сообщил в своем первом твите.
Далее он рассказал, что находится под домашним арестом «в частном доме за городом», а в Twitter пишет и отвечает сам, «без присмотра». На вопрос, что случилось со старым аккаунтом, журналист ответил, что он «заблочен, видимо».
Протасевич и его подруга, гражданка России Софья Сапега, были задержаны, а затем арестованы в мае после принудительной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair рейсом из Афин в Вильнюс из-за угрозы взрыва, которая так и не подтвердилась.
В Беларуси Протасевич внесен в список террористов, его обвиняют в организации массовых беспорядков после президентских выборов.
Бывший главред Nexta заявлял, что признал свою вину, и отрицал пытки.
В июне Следственный комитет страны сообщил, что Протасевич и Сапега заключили со следствием досудебное соглашение и их перевели под домашний арест.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016