Протасевич сообщил о новом аккаунте в Twitter

Бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, обвиняемый в организации массовых беспорядков, завел новый аккаунт в Twitter.

О том, что у него появился новый аккаунт, Протасевич сообщил в своем первом твите.

Далее он рассказал, что находится под домашним арестом «в частном доме за городом», а в Twitter пишет и отвечает сам, «без присмотра». На вопрос, что случилось со старым аккаунтом, журналист ответил, что он «заблочен, видимо».

Протасевич и его подруга, гражданка России Софья Сапега, были задержаны, а затем арестованы в мае после принудительной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair рейсом из Афин в Вильнюс из-за угрозы взрыва, которая так и не подтвердилась.

В Беларуси Протасевич внесен в список террористов, его обвиняют в организации массовых беспорядков после президентских выборов.

Бывший главред Nexta заявлял, что признал свою вину, и отрицал пытки.

В июне Следственный комитет страны сообщил, что Протасевич и Сапега заключили со следствием досудебное соглашение и их перевели под домашний арест.