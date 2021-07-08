В главном офисе «Киевводоканала» сегодня тоже обыски

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли с обысками в главный офис ЧАО «АК «Киевводоканал», сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).
«Как сообщили в „Киевводоканале“, следственные действия проходят в соответствии с постановлением суда по делу по объектам строительства водопроводно-канализационного хозяйства», — отмечается в сообщении.
Сотрудники ГБР дождались приезда адвокатов предприятия и начали процессуальные действия.
«Киевводоканал» сообщает, что предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями.
Ранее в четверг сообщалось, что следователи ГБР и Службы безопасности Украины проводят обыски в помещениях департамента транспортной инфраструктуры КГГА и коммунальной корпорации «Киевавтодор».
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