Минэкономики намерено провести служебную проверку санкций к «Нова Пошта»

Министерство экономики осудило применение к ООО «Нова Пошта» максимальных санкций, поскольку это нарушает требования закона об основных принципах государственного надзора и контроля, а также заявило о намерении провести служебную проверку.
«Министерство осуждает такой подход к расчету штрафов, поскольку он является субъективным, и считает его недопустимым. Указанная ситуация будет тщательно изучена и проведена служебная проверка. Регулирующие государственные органы должны защищать права потребителей, но штраф должен быть пропорциональным нарушению», —сообщается на сайте ведомства в пятницу.
Министерство экономики указало, что применение к компании максимальных санкций нарушает требования закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», а именно принцип пропорциональности нарушения и наказания.
Министерство также указало, что для устранения фактора субъективной составляющей при определении уровня штрафов за аналогичные нарушения Минэкономики разработало законопроект об установлении фиксированной суммы таких штрафов.
Как сообщалось, «Нова Пошта» подала в суд на Государственную потребительскую службу в Харьковской области за наложение необоснованно большого штрафа после проведения проверки по жалобе клиента из-за повреждения посылки на 500 грн.
Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложило два штрафа на общую сумму 326 млн грн — по 10% объема реализованной продукции компании за февраль и март 2021 года — по заявлениям граждан о повреждении посылки и о том, что в отделении клиента обсчитали.
Как подчеркнули в Минэкономики, закон о защите прав потребителей предусматривает за создание преград представителям Госпродпотребслужбы в проведении проверки штраф в размере от 1% до 10% стоимости продукции за предыдущий календарный месяц, но не менее 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. «Таким образом, суммы наложенных на ООО „Нова пошта“ штрафов являются максимальными», — указало министерство.
Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая заявила, что возглавляемое ею ведомство отменит наложенные на группу компаний «Нова пошта» многомиллионные штрафы. Магалецкая анонсировала личную встречу с представителями компании и бизнес-сообщества.
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