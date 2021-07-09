В Польше представители фитнес-индустрии судятся с государством из-за локдауна

Около 150 предпринимателей, представляющих более 500 фитнес-клубов в Польше, подали в Окружной суд в Варшаве общий иск против польского государства. Об этом сообщает в пятницу радиостанция RMF.

Истцы требуют от властей страны взять на себя ответственность за потери индустрии, которые повлекло за собой введение локдауна из-за пандемии. Многим из-за отсутствия возможности принимать клиентов пришлось закрыться, что, по их мнению, противоречит праву.

Представитель Польской федерации фитнеса Томаш Напёрковский считает, что закрытие отдельных отраслей во время роста заболеваемости ковидом было нелегальным. По его словам, это делалось на основании распоряжения правительства, в то время как решение о закрытии отдельных отраслей экономики должно приниматься на основании принятия закона.

«Фактически, с юридической точки зрения, никто из нас не должен был закрываться, — отметил он. — Но было запугивание, было давление, были наказания, которые, как мы знаем, сейчас массово отменяются».

Фитнес-центры и спортивные залы были закрыты в Польше на фоне второй волны эпидемии с октября 2020 года. Открыться они смогли только 28 мая 2021 года. Согласно данным Национального реестра задолженностей Польши, долг фитнес-клубов и спортивных центров в начале года превысил 14 млн злотых ($3,7 млн).