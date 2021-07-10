Ученые выяснили, как долго переболевшие могут страдать от последствий COVID-19

У каждого десятого переболевшего COVID-19 полгода с момента заражения наблюдаются стойкие синдромы заболевания, такие, как кашель, одышка, сообщает газета Straits Times со ссылкой на исследование Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) Сингапура.
Согласно исследованию, в некоторых, более редких случаях, у человека, перенесшего COVID-19, долгое время наблюдалась постоянная усталость, головокружение, бессонница.
Ученые выяснили, что несмотря на то, что ковид воздействует в основном на легкие, он также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
«У некоторых людей вирус Sars-CoV-2 повреждает кровеносные сосуды и, в частности, мелкие сосуды, которые есть в каждой части тела, что приводит к блокировке кровоснабжения и кровотечению», — заявил один из исследователей Барнаби Янг.
При этом ученые отмечают, что причина, по которой симптомы заболевания сохраняются даже после выздоровления, не ясна.
В исследовании, которое началось в январе 2020 года после выявления первых случаев COVID-19 в Сингапуре, приняли участие 288 пациентов государственных поликлиник. Они находились под наблюдением с первых недель с момента заражения на протяжении полугода. Исследование проводилось, чтобы изучить воздействия COVID-19 в долгосрочной перспективе и проследить за развитием иммунитета после заболевания.
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