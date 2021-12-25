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Бывший канцлер Австрии Курц нашел работу в США

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Бывший канцлер Австрии Курц нашел работу в США

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в следующем году начнет работать в частной компании в США, сообщает газета Österreich со ссылкой на источники из его окружения.

По данным издания, Курц подписал контракт с одной из фирм, которая занимается сферой инвестиций, незадолго до рождества. Название компании не уточняется, но газета пишет, что годовой доход экс-канцлера составит €500 тыс.

Kronen Zeitung передает, что Курц будет менеджером в одной из компаний в Кремниевой долине. К новой работе он приступит в феврале.

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Курц стал канцлером Австрии в декабре 2017 года и стал самым молодым главой правительства в Европе: на тот момент ему был 31 год. В октябре 2021-го он покинул должность на фоне обвинений в коррупции. Следствие заподозрило Курца и его ближайших соратников во взяточничестве и превышении служебных полномочий в период с 2016 по 2018 год, а также в подкупе издания Österreich, которое публиковало материалы, положительно влияющие на имидж канцлера. Курц отверг все обвинения, а решение уйти с поста главы правительства объяснил желанием «избежать хаоса и обеспечить стабильность». Он сообщил, что останется лидером Австрийской народной партии.

Вскоре после этого с Курца сняли депутатскую неприкосновенность. Это решение дает австрийской прокуратуре возможность завершить расследование в отношении политика. Экс-канцлер поддержал его, поскольку, по мнению Курца, снятие с него иммунитета позволит скорее завершить начатый против него процесс.

В ноябре после рождения сына Курц решил уйти из политики, сообщили СМИ.

Себастьян Курц
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