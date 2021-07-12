Войти
Трамп уже принял решение по поводу участия в президентских выборах
позиция
Трамп уже принял решение по поводу участия в президентских выборах
Зеленский обещает восстановить справедливость в выплате пенсий военным
официально
Зеленский обещает восстановить справедливость в выплате пенсий военным

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Партия президента Санду может получить всю власть в Молдове

245
Партия президента Санду может получить всю власть в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Ход кампании обещал, что в день голосования противостояние прозападных и пророссийских сил в стране достигнет пика и может закончиться протестами и стычками между политическими противниками — особенно на границе Молдовы и непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР).

Однако выборы прошли спокойно и закончились разгромной победой прозападной партии «Действие и солидарность» (PAS), поддерживающей президента Майю Санду. По данным на 7:30, после подсчета 99,49% бюллетеней в Молдавии PAS набрала 52,5%. По предварительным данным, после перераспределения голосов от партий, не преодолевших барьер, и подсчета голосов на зарубежных участках она получает большинство в парламенте и возможность в одиночку сформировать правительство. Более того, у PAS есть шанс получить конституционное большинство и завладеть абсолютной властью в стране.

Блок социалистов и коммунистов во главе с двумя бывшими президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным набирает 27,38%. Также в парламент более чем с 5% голосов должна пройти партия «Шор» сбежавшего из страны бизнесмена Илана Шора.

Читайте также: «Северный поток – 2» планируют завершить в конце августа

Молдова — парламентская республика, правительство в которой формирует партия или коалиция партий, получившая в ходе выборов большинство. На выборах избирался 101 депутат на четырехлетний срок. Выборы проводятся по пропорциональной избирательной системе — по партийным спискам в едином избирательном округе. Участие в выборах 11 июля приняли 20 партий, два блока и один независимый кандидат.

Молдова
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 12 июля 2021
Воскресенье, 11 июля 2021
Суббота, 10 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Лозовский
Сергей Лозовский
политический аналитик

Сумочка Ирмы Крат как «народное средство» против «налогового грабежа»

Журналистка-активистка Ирма Крат, съездившая сумочкой «об фейс» скандальному депутату Никите Потураеву, заработала свои «15 минут славы», как говорил Энди Уорхол. Без всякого сомнения, это хулиганство и ни один нормальный человек не будет поддерживать подобные «методы». Однако, может быть, в этой истории все-таки есть позитив?
Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки – головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект №5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс… это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А… 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно…
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016