Партия президента Санду может получить всю власть в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Ход кампании обещал, что в день голосования противостояние прозападных и пророссийских сил в стране достигнет пика и может закончиться протестами и стычками между политическими противниками — особенно на границе Молдовы и непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР).

Однако выборы прошли спокойно и закончились разгромной победой прозападной партии «Действие и солидарность» (PAS), поддерживающей президента Майю Санду. По данным на 7:30, после подсчета 99,49% бюллетеней в Молдавии PAS набрала 52,5%. По предварительным данным, после перераспределения голосов от партий, не преодолевших барьер, и подсчета голосов на зарубежных участках она получает большинство в парламенте и возможность в одиночку сформировать правительство. Более того, у PAS есть шанс получить конституционное большинство и завладеть абсолютной властью в стране.

Блок социалистов и коммунистов во главе с двумя бывшими президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным набирает 27,38%. Также в парламент более чем с 5% голосов должна пройти партия «Шор» сбежавшего из страны бизнесмена Илана Шора.

Молдова — парламентская республика, правительство в которой формирует партия или коалиция партий, получившая в ходе выборов большинство. На выборах избирался 101 депутат на четырехлетний срок. Выборы проводятся по пропорциональной избирательной системе — по партийным спискам в едином избирательном округе. Участие в выборах 11 июля приняли 20 партий, два блока и один независимый кандидат.