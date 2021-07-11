«Северный поток – 2» планируют завершить в конце августа

Строительные работы в рамках проекта «Северный поток — 2» могут быть завершены уже в следующем месяце. Об этом заявил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью газете Handelsblatt.

«Мы полагаем, что строительные работы будут завершены в конце августа», — сказал он. «Сейчас уже завершены 98%», — отметил Варниг.

Завершенный на 98% «Северный поток — 2» может быть запущен уже в текущем году. Цель — «уже в этом году принять в эксплуатацию», добавил он.

Он добавил, что компания также изучает возможность использовать трубопровод для транспортировки водорода. «Вполне реально, что не позже чем через десять лет мы сможем добавлять водород в одну или обе нитки», — сказал Варниг.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что 4 июня завершилась укладка труб по первой нити газопровода «Северный поток-2».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига. Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участнику строительства газопровода тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.