Власти Беларуси заявили о попытках сделать из них «вторую Украину»

Власти Беларуси обвинили Запад в попытках превратить страну в «другую Украину». А потом якобы перенести этот опыт на Россию.

Об этом заявил в интервью телеканалу Russia Today глава МИД Беларуси Владимир Макей.

По его словам, «Россия сегодня превращается на наших глазах в такую мощную мировую державу».

«Я думаю, что цель состояла в том — я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Беларуси — состояла в том, чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее», — заявил он.

Макей считает, что Россия «фактически уже является равным геополитическим игроком и во многом диктует правила поведения на международной арене».

«Это неприемлемо абсолютно для них (Запада, — ред.). И поэтому основной целью, я в этом глубоко убежден, является Россия. И все события, которые происходили в Беларуси, являются следствием вот этого геополитического столкновения. Мы просто оказались на этом разломе, скажем так, в неподходящее время», — заявил министр.