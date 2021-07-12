В Кабмине ФРГ заявили, что не будут менять позицию по «Северному потоку – 2» из-за Украины

Позиция правительства ФРГ по «Северному потоку — 2» остается неизменной, и она известна украинской стороне. Берлин продолжает обсуждать с Вашингтоном проект, включая его политические аспекты, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Кабмина Германии Штеффен Зайберт.
«Мы ведем переговоры с американской стороной. Эти переговоры продолжаются, позиция правительства ФРГ известна», — сказал он. Зайберт напомнил об посреднических усилиях Берлина в деле заключения договора между Москвой и Киевом по транзиту газа через Украину. «Это соглашение, если я правильно понимаю, имеет силу до конца 2024 года и предусматривает возможность рассмотрения сторонами продления до 2034 года», — напомнил он. «Для нас важно, чтобы Украина сохранила за собой статус транзитера газа», — повторил Зайберт.
«Позиция правительства ФРГ по „Северному потоку — 2“ известна не только вам (журналистам, — Ред.), но и украинской стороне», — подчеркнул он.
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