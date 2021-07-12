ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Заболеваемость COVID-19 в мире растет четвертую неделю подряд, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.
«Кроме того, после десяти недель спада также выросла смертность», — добавил он.
Глава ВОЗ подчеркнул, что сейчас мир переживает обострение ситуации с коронавирусной инфекцией.
«Это несет еще большую угрозу для человеческих жизней, ...и мировой экономики», — отметил Гебрейесус.
Обладающий высокой заразностью штамм коронавируса «дельта» зарегистрирован на настоящий момент более чем в 104 странах, и, как ожидается, скоро он станет доминирующим в мире.
«Дельта» присутствует сейчас более чем в 104 странах, и мы ожидаем, что он скоро станет доминирующим штаммом COVID-19 в мире", — отметил Гебрейесус.
В свою очередь эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что «вакцины оказались очень эффективными, в том числе и против варианта «дельта». «Да, есть люди, которые заражаются после вакцинации, но вакцинированные, которые были инфицированы, болеют в мягкой форме, часто — вообще без симптомов. А доля госпитализируемых намного ниже», — заметила она.
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