Меркель услышала тревогу Украины насчет транзита газа

Германия серьезно относится к тревоге Киева по вопросу будущего транзита газа, эта тема будет обсуждать и в ходе встречи канцлера Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом на текущей неделе. Об этом заявила в понедельник Меркель перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«С украинской стороны есть обеспокоенность, и мы серьезно к ней относимся», — добавила канцлер.
«Эта тема будет играть роль и в ходе моей поездки в Америку», — добавила Меркель.
«Северный поток — 2» не может быть заменой транзиту газа через Украину, подчеркнула канцлер.
«Для нас Украина является и остается страной-транзитером, даже когда „Северный поток — 2“ будет достроен», — сказала она.
Меркель также выразила надежду, что следующий канцлер Германии, которого определят по итогам выборов в Бундестаг 26 сентября 2021 года, выполнит данные Киеву обещания о продолжении транзита газа. «Мы пообещали это Украине, и мы будем придерживаться этого, — сказала она. — Я свои обещания обычно выполняю и думаю, это касается и следующих канцлеров».
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нормандский формат имеет потенциал стать площадкой для решения вопросов энергетической безопасности для Украины и временно оккупированных территорий Донбасса относительно завершения строительства и транзита газа через российский газопровод «Северный поток — 2».
«Я действительно считаю, что Нормандский формат может стать площадкой, где может подниматься энергетический вопрос (строительства „Северного потока-2“ — Ред.). Я сказал Меркель, что не следует забывать о риске того, что Украина может быть отключена от транзита газа, а также, в целом, от газа ... Условный риск — вся территория Украины и временно оккупированная. То есть газ может не получать и временно оккупированные территории Донбасса — а это уже вопрос про гарантии безопасности на этих территориях, которые на себя брали все участники Нормандского формата», — заявил Зеленский на совместном брифинге с Меркель в Германии.
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