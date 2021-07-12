В ЕС готовы рассмотреть новые санкции против Беларуси

Совет ЕС готов рассмотреть новые санкции против Минска в ответ на усиление миграционного потока через территорию Беларуси в Литву и Польшу. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

«Мы призываем власти Беларуси выполнять свои обязательства, контролировать миграционные потоки, документы авиапассажиров, — заявил он. — Мы уже приняли ряд ограничительных мер и готовы принять новые санкционные меры в ответ на использование миграции как инструмента давления». По его словам, ЕС может «рассмотреть также дополнительные экономические меры» в отношении Беларуси.

Глава внешнеполитической службы ЕС подчеркнул, что сообщество фиксирует рост миграционного потока из стран Азии и Африки через территорию Беларуси не только в Литву, но и в Польшу.

Согласно объявленным Еврокомиссией в понедельник цифрам, число нелегальных мигрантов, прибывающих через Беларусь в Литву, уже возросло в 22 раза по сравнению со всем прошлым годом и превысило 1 600 человек, при этом более половины от этого количества прибыли в Литву с начала июля. Большинство направляющихся через Беларусь мигрантов являются выходцами из Ирака, Конго и Камеруна. Еврокомиссия утверждает, что мигранты прибывают в Беларусь коммерческими авиарейсами, которые летают из Ирака четыре раза в неделю, а из Турции — ежедневно, и затем пересекают границу с Литвой пешком.

В мае этого года ЕС полностью закрыл свое воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков, а в конце июня впервые ввел против Минска экономические санкции и четвертый пакет индивидуальных ограничительных мер.

В ответ на введение ЕС экономических санкций Минск, в частности, приостановил действие соглашения о реадмиссии, которое предусматривает обязательство принимать высылаемых из ЕС нелегальных мигрантов, прибывших в сообщество с территории Беларуси. Это соглашение было подписано в июле прошлого года в едином пакете с соглашением об упрощении визового режима, которое сократило стоимость шенгенских виз для белорусов и список документов, необходимых для получения краткосрочных виз. Впрочем, в связи с санитарными ограничениями в условиях пандемии шенгенские визы в этот период гражданам Беларуси не выдавались.