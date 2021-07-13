Встреча Зеленского и Меркель длилась более 4 часов

Ночью в Берлине завершились переговоры президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, главной темой которых было мирное урегулирование ситуации на Донбассе.

«Только что в Берлине завершилась встреча Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в целом продолжалась более 4 часов», — говорится в сообщении на сайте главы государства в ночь на вторник.

В Офисе президента также анонсировали встречу Зеленского со СМИ на Всеукраинском форуме «Украина 30».

«Детали разговора президент расскажет завтра, во время общения со СМИ на Всеукраинском форуме «Украина 30», — сказано в сообщении.