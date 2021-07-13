В Украине опять начался рост числа заболевших Covid-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19, выздоровевших — 750 человек, умерло 36 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 12 июля 2021 в Украине зафиксировано 481 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 28 медработников — 11). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 249 человек; летальных случаев — 36; выздоровели — 750 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале во вторник утром.

Днем ранее, 12 июля сообщалось о 174 новых подтвержденных случаях COVID-19, 11 июля за сутки зафиксировано 290 новых случаев заболевания Covid-19, 10 июля сообщалось о 507 новых подтвержденных случаях болезни, 9 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания COVID-19, 8 июля сообщалось о 617 новых инфицированных коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 241 698 человек, выздоровели 2 178 279 человека, летальных случаев — 52 640.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.