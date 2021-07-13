Во Франции скептически оценивают идею расширения «нормандской четверки»

Во Франции считают, что изменение нормандского формата не поможет разрешить ситуацию на Донбассе. Все зависит от политической воли России.
Об этом заявил посла Франции Этьен де Понсен в интервью tsn.ua.
По его словам, позиция Франции заключается в том, что проблема не в формате.
«Мы готовы к любому варианту, готовы рассмотреть любую из возможностей. С нашей стороны нет никакой дурной воли. Но настоящей проблемой является отсутствие политической воли сторон, в частности, российской стороны по реализации и выполнению своих обязательств. Следовательно, дело не в изменении формата, к сожалению, благодаря которому у России появится желание к миру», — считает он.
Напомним, президент Владимир Зеленский хочет привлечения Соединенных Штатов Америки к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Донбассе. Глава государства планирует обсудить это с лидерами США и Германии.
Ранее Зеленский не исключал, что ради привлечения США к урегулированию на Донбассе может быть создан новый формат переговоров.
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