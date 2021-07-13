Украинцы могут бесплатно оценить стоимость своей недвижимости

Фонд государственного имущества запустил сервис автоматической оценки объектов недвижимости.
Теперь украинцы могут самостоятельно, быстро и бесплатно оценить стоимость своей недвижимости на сайте evaluation.spfu.gov.ua, сообщили в пресс-службе ФГИУ.
«С помощью сервиса каждый гражданин Украины может получить справку об оценочной стоимости имущества и сохранить ее или распечатать. Для авторизации на сайте сервиса пользователи могут использовать файловые или аппаратные ключи, а также ID.gov.ua», — детализировали в Фонде.
Технические возможности сервиса позволяют определить стоимость 18 типов недвижимого имущества при совершении сделок купли-продажи.
Сервис автоматической оценки — это инновационный онлайн-инструмент, не имеющий аналогов в мире. Для расчета используются данные отчетов об оценке, цены договоров купли-продажи и информационные источники с открытым доступом на рынке подобного имущества. В частности, данные поисковых систем ЛУН и OLX, с владельцами которых Фонд заключил соответствующие меморандумы.
«Запуск бесплатного сервиса по оценке не отменяет для граждан возможность обратиться к услугам профессиональных оценщиков. Эта опция остается актуальной при наличии специфических особенностей недвижимости, влияющих на его стоимость», — отметили в ФГИУ.
Создание программного продукта Сервиса автоматической оценки объектов недвижимости стало возможным благодаря финансовой помощи американского народа через Агентство США по международному развитию (USAID), которые выделили средства на разработку его программного обеспечения.
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