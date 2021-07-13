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Голосование за кандидатуру Монастырского на пост министра внутренних дел состоится 16 июля

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Голосование за кандидатуру Монастырского на пост министра внутренних дел состоится 16 июля

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский сообщил, что рассмотрение представления о его назначении министром внутренних дел состоится в пятницу, 16 июля.

«Завтра профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит заявление министра внутренних дел Арсена Авакова. Послезавтра состоится голосование по данному заявлению об отставке. И, вероятно, в пятницу состояться ещё одно заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности и, соответственно, рассмотрение представление на назначение министра внутренних дел», — сказал Монастырский журналистам после заседания фракции «Слуга народа» во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Монастырский отметил, что предложение от президента возглавить МВД ему поступило во вторник утром, и решение для него «было чрезвычайно сложным».

«Могу сказать, что принял самое сложное решение в своей жизни — ответить „да“ на предложение президента, возглавить министерство внутренних дел», — сказал Монастырский.

Он подчеркнул, что понимает, «на какую жертву он идёт», как личность и как политик.

Отвечая на вопрос, почему именно ему должность министра МВД предложил президент, Монастырский сказал: «Он предложил, как человеку, с которым он шёл в команде, в числе первых лиц, которые собственно были заявлены, как команда президента, как руководителя профильного комитета по вопросам правоохранительной деятельности, который, по его мнению, сможет возглавить это направление», — отметил народный депутат.

Он также сказал, что не знает причины отставки Авакова, поскольку с ним пока не говорил. Монастырский также отказался дать оценку работе министра МВД Авакова.

«Давайте (прокомментирую — Ред.) после того, как состоятся соответствующие решения Верховной Рады о принятии отставки и о назначении нового министра», — сказал Монастырский.

Он отказался комментировать какие-либо кадровые назначения в министерстве после его возможного прихода.

Ранее во вторник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что подал заявление об увольнении с должности.

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Денис Монастырский родился 12 июня 1980 года в г.Хмельницкий. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Учился в Институте государства и права имени Корецкого НАН Украины. Кандидат юридических наук.

В 2007 году был юристом в компании «Hillmont Partners», в 2009 году работал в «Global Ties KC». С 2015 по 2017 год занимал должность юриста в компании «Лигал Консалтинг».

Монастырский — кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 19 в списке.

МВД, Денис Монастырский
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