Зеленский и председатель КНР Си Цзиньпинь провели первый телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил председателя КНР от имени народа Украины за поставку вакцин против коронавируса», — указано на сайте Офиса президента.
«Эти вакцины спасли жизнь многим украинцам», — сказал Зеленский.
Он назвал Китай «торгово-экономическим партнером Украины № 1 в мире».
Зеленский также подчеркнул важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительству и модернизации дорог, развитию железных дорог и городской инфраструктуры.
Глава государства подтвердил заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке с/х продукции.
Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Украина может стать «мостом в Европу для китайского бизнеса».
Председатель КНР, в свою очередь, отметил важность президентского проекта «Большое строительство» и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении.
«Владимир Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, выбранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.
Лидеры государств обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.
Последний контакт руководителей Украины и Китая был в январе 2017 года, когда пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с председателем КНР в Давосе (Швейцария).
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