Зеленский и председатель КНР Си Цзиньпинь провели первый телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил председателя КНР от имени народа Украины за поставку вакцин против коронавируса», — указано на сайте Офиса президента.

«Эти вакцины спасли жизнь многим украинцам», — сказал Зеленский.

Он назвал Китай «торгово-экономическим партнером Украины № 1 в мире».

Зеленский также подчеркнул важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительству и модернизации дорог, развитию железных дорог и городской инфраструктуры.

Глава государства подтвердил заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке с/х продукции.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Украина может стать «мостом в Европу для китайского бизнеса».

Председатель КНР, в свою очередь, отметил важность президентского проекта «Большое строительство» и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении.

«Владимир Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, выбранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Лидеры государств обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.

Последний контакт руководителей Украины и Китая был в январе 2017 года, когда пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с председателем КНР в Давосе (Швейцария).