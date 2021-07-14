В Нидерландах после ослабление карантина резко выросло число COVID-случаев

В Нидерландах после ослабления ограничений в связи с коронавирусом резко возросло количество новых больных. В стране зафиксировали рост новых COVID-случаев на 500% за неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Издание отмечает, что в Нидерландах наблюдается огромный рост числа случаев после того, как в стране отменили почти все оставшиеся ограничения и вновь открыли ночные клубы в конце июня.
«За последнюю неделю почти 52 тысячи человек в Нидерландах дали положительный результат на COVID-19 — рост более чем на 500%», — говорится в сообщении.
Официальные лица заявили, что из случаев заражения, источник которых можно отследить, 37% произошли в заведениях общественного питания, таких как бар или клуб.
За последнюю неделю уровень госпитализации увеличился на 11%.
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