Войти
Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном
дружба народов
Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном
Шмыгаль уверяет, что уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться
официально
Шмыгаль уверяет, что уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

решение
RSS

Нидерланды собираются перейти к третьему этапу снятия ограничений

295
Нидерланды собираются перейти к третьему этапу снятия ограничений

Власти Нидерландов могут приступить к третьему этапу смягчения действующих ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения нового коронавируса, с 5 июня на фоне улучшения эпидемической ситуации в стране. Об этом в субботу сообщил нидерландский информационный портал NL Times.

По его информации, правительство Нидерландов намерено разрешить кафе и ресторанам обслуживать клиентов в закрытых помещениях. Вместе с тем, как пишет портал, жители королевства смогут ежедневно принимать у себя дома не более четырех гостей. Кроме того, планируется возобновление работы кинотеатров, театров и других закрытых площадок в определенные часы.

28 апреля в Нидерландах начался первый этап смягчения ограничительных мер, введенных для сдерживания темпов распространения COVID-19. В стране прекратилось действие комендантского часа. Более того, для посетителей вновь открыли террасы кафе и ресторанов. Возобновили работу в обычном режиме непродовольственные магазины. До этого их посещение было разрешено лишь по предварительной записи. Студенты вузов смогли вернуться к очной форме обучения.

С 19 мая в королевстве разрешили открыть парки развлечений и зоопарки, которые могут принимать посетителей из расчета 10 кв. м на одного человека. Возобновили работу тренажерные залы и бассейны (до 30 человек). Продолжительность работы террас теперь увеличена с 06:00 до 20:00 (ранее они работали с 12:00 до 18:00).

Читайте также: Новинки Google: видеосвязь в 3D и «умный» голосовой помощник

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции с середины декабря 2020 года в Нидерландах был введен практически тотальный карантин, а с 23 января вступил в силу комендантский час. В начале марта меры были немного ослаблены: открылись начальные и средние школы, была разрешена работа парикмахерских и салонов красоты. При соблюдении строгих правил смогли открыть двери магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости.

Нидерланды, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 22 мая 2021
Пятница, 21 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Татьяна Чугаенко
Татьяна Чугаенко
журналист, медиаэксперт

Кто вытащил Зеленского из «теплой ванны»?

Итоговая пресс-конференция на фоне фюзеляжа самолета АН-178. Только «правильные журналисты», потому «правильные вопросы». Организаторы итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского «Два года каденции» так старались создать президенту «теплую ванну», что у них почти получилось.
Сергей Слободчук
Сергей Слободчук
политтехнолог, эксперт-международник

Выборы в бундестаг ФРГ: после «масочного скандала» - «денежный скандал»

Нынешние выборы в бундестаг интересны тем, что они «рвут шаблоны». Если раньше это США, Франция и Россия обогащали копилку методов черного пиара и контркампаний, то, похоже, теперь с ними серьезно решила поспорить Германия. Предвыборная кампания в ФРГ живая, активная и… грязная.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Пресс-конференция Зеленского: на разрыве между словом и делом

Разбираем и комментируем самые яркие цитаты президента Владимира Зеленского с итоговой пресс-конференции «Два года каденции» 20 мая 2021 года.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016