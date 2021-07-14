Войти
Зеленский пообещал дать ответ на статью Путина об Украине
дружба народов
Зеленский пообещал дать ответ на статью Путина об Украине
Путин назвал враньем предвыборные обещания Зеленского
позиция
Путин назвал враньем предвыборные обещания Зеленского

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

Суд отпустил бывшего нардепа Семенченко под домашний арест

425
Суд отпустил бывшего нардепа Семенченко под домашний арест

Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения экс-нардепу Семену Семенченко с содержания под стражей на домашний арест, сообщается на странице Семенченко в Фейсбуке.

«Позитивное решение! Суд изменил меру пресечения на домашний арест. Но это еще не конец. Борьба продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее были продлены сроки досудебного расследования по делу, и СБУ подавало ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования, так называемой «частной военной компании», деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

По данным следствия ГУ СБУ в г. Киев и Киевской области, организаторами деятельности группы были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Евгений Шевченко.

Поясняя, что именно инкриминируют бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко и агенту Национального антикорруционного бюро Евгению Шевченко, начальник главка рассказал: «Семенченко в 2018 году совместно с Шевченко и при содействии других лиц, которых мы не разглашаем на сегодняшний день, организовали и осуществили регистрацию на территории одного из иностранных государств частной военной компании», — сказал Головаш.

Читайте также: С сегодняшнего дня Киев переходит на е-билеты

Он уточнил, что СБУ инкриминирует Семенченко «не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе с Шевченко незаконное воинское формирование (НВФ)».

Семен Семенченко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 14 июля 2021
Вторник, 13 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Лозовский
Сергей Лозовский
политический аналитик

Сумочка Ирмы Крат как «народное средство» против «налогового грабежа»

Журналистка-активистка Ирма Крат, съездившая сумочкой «об фейс» скандальному депутату Никите Потураеву, заработала свои «15 минут славы», как говорил Энди Уорхол. Без всякого сомнения, это хулиганство и ни один нормальный человек не будет поддерживать подобные «методы». Однако, может быть, в этой истории все-таки есть позитив?
Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки – головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект №5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс… это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А… 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно…
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016