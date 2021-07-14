Суд отпустил бывшего нардепа Семенченко под домашний арест

Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения экс-нардепу Семену Семенченко с содержания под стражей на домашний арест, сообщается на странице Семенченко в Фейсбуке.
«Позитивное решение! Суд изменил меру пресечения на домашний арест. Но это еще не конец. Борьба продолжается», — говорится в сообщении.
Ранее были продлены сроки досудебного расследования по делу, и СБУ подавало ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось, 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования, так называемой «частной военной компании», деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.
По данным следствия ГУ СБУ в г. Киев и Киевской области, организаторами деятельности группы были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Евгений Шевченко.
Поясняя, что именно инкриминируют бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко и агенту Национального антикорруционного бюро Евгению Шевченко, начальник главка рассказал: «Семенченко в 2018 году совместно с Шевченко и при содействии других лиц, которых мы не разглашаем на сегодняшний день, организовали и осуществили регистрацию на территории одного из иностранных государств частной военной компании», — сказал Головаш.
Он уточнил, что СБУ инкриминирует Семенченко «не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе с Шевченко незаконное воинское формирование (НВФ)».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016