Украинцы занимают первое место среди нелегалов на территории ЕС

В 2020 году число незаконно проживающих в Евросоюзе лиц составило 557,5 тыс. человек, что на 73% ниже, чем в 2015 году, когда число нелегалов достигало рекордных 2,08 млн, следует из данных Европейского статистического агентства (Евростат). По сравнению с 2019 число нелегалов в ЕС за прошлый год снизилось на 11%.

Больше всего незаконно проживающих в Евросоюзе лиц в 2020 году выявили в Германии — 117,9 тыс. человек. Также в лидерах Франция (103,9 тыс.), Венгрия (89,4 тыс.) и Испания (72,3 тыс.).

По данным Евростата, чаще всего в ЕС незаконно находились граждане Украины — их количество достигло 50,4 тыс. человек. Также в числе нелегалов были граждане Сирии (45,7 тыс.) и Марокко (41,2 тыс.).