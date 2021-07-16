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В Украине уже можно сдать экзамен на уровень владения госязыком

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В Украине уже можно сдать экзамен на уровень владения госязыком

В Украине стартовала регистрация для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком.

Согласно сообщению Национальной комиссии Украины по стандартам государственного языка, зарегистрироваться на экзамен можно по ссылке: https://exam.mova.gov.ua.

При регистрации необходимо выбрать экзамен по определению уровня владения государственным языком для выполнения служебных обязанностей либо для получения гражданства Украины.

Так, один из экзаменов предназначен для граждан, которым нужно подтверждать уровень владения госязыком для выполнения служебных обязанностей.

Данный экзамен охватывает четыре части: «Культура речи» и «Чтение», «Письмо» и «Чтение». Объединенные части «Культура речи» и «Чтение» содержат 44 задачи, максимально возможное количество баллов — 66, а отведенное время на выполнение заданий этих частей 1 час. Часть «Письмо» содержит одно задание, максимально возможное количество баллов — 37, а отведенное время на выполнение этой задачи — 40 минут. Часть «Говорение» содержит две задачи (монолог и диалог), максимально возможное количество баллов — 59, а отведенное время на выполнение этих задач — 20 минут.

Второй экзамен предназначен для определения уровня владения госязыком лицами, претендующими получить гражданство Украины.

Экзамен охватывает четыре части: «Слушание» и «Чтение», «Письмо» и «Говорение». Объединенные части «Слушание» и «Чтение» содержат 43 задачи, максимально возможное количество баллов — 43, а отведенное время на выполнение заданий двух частей — 1 час. Часть «Письмо» содержит 2 задания, максимально возможное количество баллов — 33, а отведенное время на выполнение этой части — 40 минут. Часть «Говорение» содержит 3 задания, максимально возможное количество баллов — 42, а отведенное время на выполнение этих задач — 20 минут.

«Пожалуйста, регистрируйтесь на экзамен ответственно! Если вы не придете на экзамен в выбранное время на выбранную экзаменационную площадку, то подать следующую заявку вы сможете только через 4 месяца», — предупреждают в Нацагенстве.

По данным ведомства, экзамены стартуют с 19 июля 2021 года. В Киеве ежедневно будут проходить 3 экзаменационных сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30. В регионах экзаменационные площадки будут работать по отдельному графику, в зависимости от количества желающих. Все локации будут функционировать с соблюдением санитарных норм и правил в условиях пандемии.

По результатам успешного прохождения экзаменов выдается государственный сертификат об уровне владения языком.

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Для граждан Украины экзамен на определение уровня владения языком является бесплатным, а для лиц, которые намерены приобрести гражданство Украины, размер оплаты за сдачу экзамена составляет 492 грн.

Как сообщалось, 16 июля 2021 года вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» об экзамене на уровень владения государственным языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Нацкомиссией по стандартам госязыка, который необходим для получения гражданства Украины, а также для претендентов на должности в органах государственной власти или местного самоуправления.

украинский язык
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